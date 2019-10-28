В Пермском крае нашли мертвым пилота пропавшего легкомоторного самолета

Поисковые бригады добрались до места падения частного легкомоторного самолета Cessna-172. Там они обнаружили погибшего пилота.

Сообщение об исчезновении самолета, вылетевшего с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края, поступило 26 октября. В течение двух суток воздушное судно искали около 150 человек.

Самолет был обнаружен утром 28 октября поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района. «Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных ведомств, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего самолета находился глава федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. По факту безвестного исчезновения пилота начало проверку Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 28.10.19

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