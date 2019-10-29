В Нефтекамске газом отравилась семья из пяти человек

В Башкирии по факту отравления угарным газом семьи из 5 человек возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Сообщение об отравлении в частном доме Нефтекамска поступило в городскую больницу 29 октября. Мужчина, женщина и двое детей 2015 и 2013 годов рождения были госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Еще одна 36-летняя женщина скончалась, сообщили в пресс-службе СКР.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК России, сотрудников МВД, МЧС и газовой службы, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность отопительного оборудования, устанавливаются причины и условия, способствующие произошедшему.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 29.10.19

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