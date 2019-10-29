Житель Уфы купил моток веревки, похитил своих сыновей и исчез (ФОТО)

В Уфе накануне найден автомобиль мужчины, который пропал 26 октября вместе с двумя малолетними сыновьями. Машину обнаружили на парковке неподалеку от санатория «Речные зори», сообщает издание Ufa1.ru со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, сейчас сотрудники полиции и волонтеры прочесывают эту местность.

В полицию о пропаже мужа и детей заявила 34-летняя мать мальчиков. Вечером в понедельник 37-летний Артем Мазов вместе с сыновьями 8 и 5 лет отправился на прогулку и домой не вернулся. До сих пор их местоположение неизвестно. По факту исчезновения семьи накануне было возбуждено уголовное дело по двум пунктам статьи 105 УК РФ – «Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего» – для «всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий», сообщили в региональном управлении СК РФ.

Отец похитил детей и пропал, фото: СУ СКР по Башкирии

По данным источника, у мужа и жены был затяжной конфликт. Недавно он вернулся с вахты, и супруги снова поссорились. Мужчина мог забрать детей из мести жене после ссоры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Сегодня стало известно, что после ухода из дома мужчина заходил в магазин, где купил моток веревки. Однако в его машине ее не обнаружили.

В то же время в водоеме неподалеку от места обнаружения автомобиля нашли надувной матрас, который принадлежал семье. На берегу также обнаружили детские вещи, но мать не подтвердила их принадлежность пропавшим детям.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 29.10.19

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