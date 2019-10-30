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Среда, 30 октября 2019, 12:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Вечеринка в честь Хэллоуина в США завершилась бойней: 3 погибших, 9 раненых (ФОТО)

Фото: twitter.com/LBFD

Три человека погибли, еще 9 получили ранения во время стрельбы во вторник вечером во дворе одного из жилых домов в калифорнийском городе Лонг-Бич, передает телеканал ABC7 News. Возле дома обнаружено множество гильз.

Раненые доставлены в больницу. Правоохранители не уточняют информацию об их состоянии.

Стрельба произошла на вечеринке в честь Хэллоуина, рассказал один из местных жителей. Огонь открыли, предположительно, двое молодых людей в капюшонах. Точное число подозреваемых пока неизвестно. Стрелки остаются на свободе.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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