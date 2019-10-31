Страшный пожар в пакистанском поезде: погибли более 60 человек (ВИДЕО)

Использование пассажирами поезда в Пакистане газовой плитки для приготовления еды обернулось страшной трагедией: в результате пожара, возникшего из-за взрыва газового баллона, погибли более 60 человек. Об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на спасателей. По информации GЕО ТV и газеты Dawn, число жертв достигло 62, десятки человек пострадали, многие из них находятся в критическом состоянии. В то же время издание Jang сообщило о 65 погибших. Среди погибших есть женщины и дети.

Трагедия произошла утром 31 октября в провинции Пенджаб в поезде, следовавшем из Карачи в Лахор. Пассажиры готовили себе завтрак на газовой плитке, когда взорвался газовый баллон. В поезде начался пожар: огонь охватил практический весь состав. Десятки человек сгорели заживо. Другие погибли, пытаясь спрыгнуть с охваченного огнем поезда, ехавшего на большой скорости.

К настоящему времени огонь потушен. На месте катастрофы продолжают работать спасательные службы.

Исламабад, служба информации РИА «Новый День»

Исламабад. Другие новости 31.10.19

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