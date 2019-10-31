Россиянин после ссоры с женой обезглавил ее и свою мать

Житель Волгограда убил и обезглавил свою жену и мать, после чего попытался покончить с собой. Убийцу спасли прибывшие на место преступления сотрудники полиции. Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови были обнаружены утром 31 октября в квартире одного из домов по улице Розы Люксембург в Кировском районе Волгограда. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина, находившийся в этой же квартире в пьяном виде.

Как установили следователи, ночью между супругами произошел конфликт. Мужчина набросился на жену. На ее защиту встала его мать, которая проживала с ними в одной квартире. Однако она не смогла остановить сына. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес несколько ударов жене и матери, а затем отрезал обеим головы. Позже он рассказал об убийстве своей знакомой. Женщина немедленно приехала к нему домой, где застала кровавую картину, и вызвала полицию.

Пока правоохранители ехали на вызов, убийца попытался совершить суицид. Однако прибывшие полицейские спасли его, оказав медицинскую помощь. Сейчас жизни подозреваемого ничего не угрожает, отметили в СКР.

В настоящее время следователи ведут сбор улик по уголовному делу. В суд подано ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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