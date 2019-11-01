Отставной генерал милиции нанял киллера для невестки

В Ставропольском крае задержали отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко за организацию заказного убийства жены покойного брата. Женщина помещала бизнесу бывшего силовика.

По данным следствия, Туривненко возглавляет один из санаториев Кисловодска. Его брат имел долю в собственности коммерческих фирм, которая после смерти родственника перешла по наследству племяннику генерала. Туривненко намеревался завладеть этим имуществом и считал, что жена покойного может ему помешать.

Он нанял своего знакомого, предложив совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей. «Киллер» обратился в полицию, дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов. Для приобретения огнестрельного оружия, «исполнитель» получил от Туривненко 150 тысяч рублей.

«Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные Туривненко», – сообщили в пресс-службе СКР.

В момент передачи денег киллеру Туривненко был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 01.11.19

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