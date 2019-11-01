Житель Владикавказа попался на мошенничестве с недвижимостью на 94 млн рублей

Во Владикавказе 48-летнему местному жителю предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с муниципальной недвижимостью (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, в сентябре 2013 года обвиняемый получил в аренду от администрации города земельный участок на улице Гастелло площадью 2,0993 гектара. Мужчина решил незаконно завладеть землей. Для этого он 20 февраля 2014 года обратился в мэрию с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, якобы построенного на территории земельного участка, а также предоставил подложные документы о подключении данного здания к системе электроснабжения.

По результатам рассмотрения представленных документов, ему было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После этого, обвиняемый зарегистрировал право собственности на объект недвижимости и выкупил указанный земельный участок за 1,58 млн рублей, в то время как его кадастровая стоимость составляла 96,4 млн рублей. В результате противоправных действий обвиняемого бюджету Владикавказа был причинен ущерб более чем на 94 млн рублей.

Благодаря профессионально спланированным следственно-оперативным мероприятиям обвиняемый был задержан. По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, также обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Владикавказ, Иван Гридин

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