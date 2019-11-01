В Сибири замначальника отдела полиции арестовали по подозрению в сексуальном насилии

В Красноярском крае под уголовное дело попал 32-летний заместителя начальника ОМВД Богучанского района по охране общественного порядка. Правоохранителя заподозрили в сексуальном насилии. Подозреваемый заключен под стражу. Вину он не признает. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, вечером в воскресенье, 19 октября, правоохранитель отдыхал в кафе «Придорожное» поселка Ангарский. В заведение заехала перекусить 30-летняя женщина. После того, как она вышла из кафе, за ней вышел пьяный полицейский и «совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», отметили в СКР.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под арест на два месяца. В ходе допроса он не признал свою вину, говорится в сообщении ведомства. Расследование продолжается.

Уголовное преследование стража правопорядка прокомментировал краевой полицейский главк. В ведомстве отметили, что правоохранитель отстранен от несения службы. «Проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД», – отметили в ГУ МВД РФ по региону.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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