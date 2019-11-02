Взрыв на танкере в Находке: есть погибшие

Сегодня утром в заливе Находка возле мыса Астафьева на танкере «Залив Америки» произошел хлопок газовоздушной смести, в результате чего погибли двое человек, местонахождение третьего устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Издание VL.ru опубликовало видео с танкером «Залив Америка», на котором взорвался газ. Ролик разместили на You-Tube-канале портала.

Взрыв на танкере

Очевидцы ЧП сообщили РИА «Новости», что часть палубы разорвало, как консервную банку. «Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт. Двоих (уже) подняли, третий утонул. Там сейчас все спасательные буксиры работают», – рассказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что другие члены экипажа не пострадали, и уточнил, что было небольшое возгорание, но его быстро потушили. По словам еще одного очевидца, утром был слышен громкий хлопок. «Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева», – уточнил он.

Хлопок на танкере произошел на грузовой палубе, тела двоих жертв взрыва извлекли из воды, уточняет «Интерфакс», ссылаясь на данные в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

По предварительной информации, на борту судна, которое стояло на рейде у мыса Астафьева, находились девять человек.

Находка, служба информации РИА «Новый День»

Находка. Другие новости 02.11.19

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