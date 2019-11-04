В Омске легковушка влетела в автобус с 35 пассажирами

В Омске столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором находилось 35 пассажиров. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по региону, авария произошла около девяти утра на улице 22 Апреля. Автомобиль «Мицубиси» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ЛиАЗ». В момент ДТП в салоне автобуса находились 35 пассажиров – работники предприятия.

В результате аварии водитель автомобиля и его пассажир – женщина, а также водитель автобуса и его четыре пассажира обратились за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 03.11.19

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