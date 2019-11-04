В Забайкалье подростки расправились с мужчиной и изнасиловали женщину

В одном из сел Кыринского района Забайкальского края подростки ворвались в частный дом и изнасиловали женщину, а также избили мужчину, который от полученных травм скончался.

Как сообщили в краевом управлении СКР, в преступлении участвовали подростки в возрасте 15 и 16 лет. Они вломились в частный дом 27 октября и напали на живущих там людей. От действий подростков пострадала женщина, ее изнасиловали.

Кроме того, малолетние преступники избили 40-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший впоследствии скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

В тот же день трое подозреваемых были задержаны – двоим фигурантам дела 16 лет, одному – 15 лет. 3 ноября следователи задержали еще одного 15-летнего подростка. «В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения», – отметили в СКР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование этого уголовного дела под личный контроль. В Читу прибыл представитель Главного управления криминалистики центрального аппарата СКР.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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