При пожаре на ферме под Саратовом погибло 10 тысяч кроликов

При пожаре на ферме в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области погибло порядка 10 тысяч кроликов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Возгорание произошло в ночь на 5 ноября на частной агрофирме «Спартак». В огне погибло приблизительно 10 тысяч кроликов. Люди в пожаре не пострадали.

Представитель ведомства рассказал, что полностью потушить пожар огнеборцам удалось к 7:40. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров, в его ликвидации было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.

Саратов, Иван Гридин

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