На пожаре в Башкирии погибли женщина и два ребенка

В Башкирии по факту пожара, на котором погибли женщина и два ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось в селе Верхние Татышлы Татышлинского района.

Установлено, что возгорание произошло в частном жилом доме в ночь на 5 ноября. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двоих детей 2 и 8 лет и их 29-летней женщины. Также во время пожара пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов регионального управления СКР совместно с сотрудниками полиции, а также эксперт и дознаватель МЧС.

Они осматривают место происшествия. Будет назначен ряд экспертных исследований для установления причин смерти погибших и причины возгорания. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии.

Уфа, Иван Гридин

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