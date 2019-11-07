Полиция схватила банду аферистов, от которой пострадали более 1000 россиян

Правоохранители задержали 16 человек по подозрению в крупном мошенничестве. Аферисты обещали гражданам помощь в оформлении кредитов, однако на самом деле похищали их деньги. Задержанные действовали в четырех регионах – Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях. От их рук пострадали более 1000 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спецоперация по задержанию злоумышленников проводилась одновременно в четырех регионах. В ходе 25 обысков у подозреваемых были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны и сим-карты.

Алтайские следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным полиции, у каждого из 16 подозреваемых была своя роль – одни искали граждан, нуждающихся в деньгах, вторые убеждали их воспользоваться услугами по получению банковских кредитов за определенное вознаграждение, третьи работали в качестве сотрудников колл-центра, четвертые курировали рекламу в интернете и сбор денег.

Четверо задержанных заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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