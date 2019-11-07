В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел утром 6 ноября на нефтебазе «Грушовая» компании «Транснефть» в Новороссийске. В результате происшествия пострадали 5 рабочих, все они госпитализированы. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в 9.04 мск, сразу же к месту ЧП выехали подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные установили, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов. В 09.40 возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 91 человек и 33 единицы техники.

Источник РИА «Новости» уточняет, что в резервуаре проводились огневые работы, в ходе которых произошел хлопок и начался пожар.

Новороссийск, служба информации РИА «Новый День»

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