Спалил 5 домов: начальник пожарной части в Сибири оказался серийным поджигателем

Начальник пожарной части села Балыкса в Хакасии 26-летний Иван Шнайдер арестован по подозрению в поджогах пяти жилых домов, гаража и нескольких сараев.

По информации местных СМИ, Шнайдер возглавил пожарную часть в июле, а в конце августа в селе начались поджоги. Огнеборца задержали после того, как он поджег деревянный гараж и попал на камеру видеонаблюдения, установленную на здании находящейся напротив школы. В числе пострадавших от действий начальника пожарной части оказалась его родная тетя, чья квартира пострадала в результате одного из поджогов, сообщает ГТРК «Хакасия».

В отношении пожарного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Шнайдер признал вину и объяснил, что поджигал дома, чтобы проверить готовность своего подразделения – успеют ли подчиненные вовремя потушить пожар или нет. Возгорания происходили ночью, когда пожарный был не на смене. Суд избрал для огнеборца меру пресечения в виде ареста.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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