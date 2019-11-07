Житель Северска избил врача за известие о смерти отца

Сын умершего мужчины напал на врача скорой помощи в Томской области. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел 3 ноября в Северске. Прохожие увидели мужчину, которому стало плохо на улице, и вызвали скорую. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Туда же подъехал сын погибшего и потребовал оказать родственнику медицинскую помощь. Услышав известие о смерти отца, он напал на медиков. У врача диагностировали сотрясение головного мозга.

Сначала проверкой произошедшего занималась полиция, затем по настоянию городской прокуратуры дело было передано следователям.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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