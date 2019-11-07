Пилот «ИрАэро», давший подруге порулить самолетом, попал под «уголовку»

Уголовное дело возбуждено в отношении пилота авиакомпании «ИрАэро», который передал управление пассажирским самолетом Ан-24 своей девушке. Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа провел в кабину 33-летнюю подругу и передал ей управление самолетом, несмотря на то, что девушка не имела допуска и свидетельства к осуществлению полетов. Самолет в это время осуществлял пассажирский рейс из Якутска в Саккырыр.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.
Пилот посадил подругу за штурвал самолета
Видео с уроком пилотирования ранее появилось в соцсетях и СМИ. Ролик выложила сама подруга пилота. На видео слышно, как пилот учит сидящую за штурвалом девушку управлять самолетом: «Обратно, а теперь вправо. Теперь влево. Обратно теперь крути!». Лайнер в это время находится в воздухе.
В авиакомпании «ИрАэро» сообщили, что проводят проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в соцсетях, по итогам которой «будет дана оценка достоверности представленной информации», передает «Интерфакс».
Напомним, в марте 1994 года в небе над Кузбассом разбился самолет А-310 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Гонконг. В результате авиакатастрофы погибли 75 человек. Как установило следствие, лайнер потерпел крушение из-за того, что командир экипажа позволил своему 15-летнему сыну сесть за штурвал.
Якутск, служба информации РИА «Новый День»
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