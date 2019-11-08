В Красноярске на восьмилетнего мальчика набросились бродячие собаки

В Красноярске 8-летнего мальчика искусали бездомные псы. Отбить ребенка от голодных животных смогла продавец, которую позвал на помощь брат пострадавшего. Ребенок находится в больнице.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Как сообщают местные СМИ, в магазин забежал мальчик и попросил о помощи, так как на его брата напали собаки. Продавец вышла на улицу и увидела, что ребенок кричит от боли, а вокруг находятся 7-8 бродячих псов. Женщина подобрала камни и запустила их в агрессивных животных, чем отпугнула собак. Ребенка она отнесла в магазин, куда и вызвала скорую помощь.

Мальчика госпитализировали с множественными рваными ранами. Медики наложили несколько швов, в настоящее время малыш находится в стационаре.

По факту нападения стаи бродячих собак проводит проверку Главное следственное управление СКР по региону. Кроме того, служебную проверку проводит департамент горхозяйства, передает «Интерфакс». Ранее от жителей уже поступали заявки на отлов бродячих животных и его проводил подрядчик.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 08.11.19

Трагедия под Саратовом: мать и 4 детей насмерть отравились угарным газом. / Верховный суд вынес приговор курганцу, который убил старушку ради 600 рублей. / В Ирбите суд присяжных признал убийцу соседа виновным, но заслуживающим снисхождения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»