Взрыв в пятиэтажке в Элисте: погибла женщина, эвакуированы десятки жильцов (ФОТО)

Пожилая женщина погибла в результате взрыва бытового газа и последующего пожара в пятиэтажном жилом доме в Элисте. Из дома были эвакуированы 52 человека. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели жительницы пятиэтажки.

По данным регионального управления МЧС РФ, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире на первом этаже жилого дома по улице Клыкова поступило спасателям в 03:50 мск. В результате инцидента конструкции дома не пострадали. «Имеются незначительные повреждения в квартире», – говорится в сообщении ведомства. Во время взрывагаза погибла 75-летняя хозяйка квартиры.

Фото ГУ МЧС РФ по Калмыкии

По решению мэрии Элисты для эвакуированных открыт пункт временного размещения в расположенном неподалеку детском саду. В нем размещено 18 человек, остальные жильцы решили поехать к родственникам.

По факту инцидента проводится доследственная проверка по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

Элиста, служба информации РИА «Новый День»

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