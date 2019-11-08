В Волгограде грабители взорвали несколько банкоматов

В Волгограде неизвестные взорвали несколько банкоматов и забрали кассеты с деньгами. Возбуждено уголовное дело.
Сообщение о вскрытии нескольких банкоматов поступило в полицию сегодня утром. «В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции сотрудниками в помещении были обнаружены поврежденные терминалы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория и специалисты Росгвардии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В полиции не уточнили, сколько денег похитили грабители.
Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»
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