В Волгограде грабители взорвали несколько банкоматов

В Волгограде неизвестные взорвали несколько банкоматов и забрали кассеты с деньгами. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о вскрытии нескольких банкоматов поступило в полицию сегодня утром. «В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции сотрудниками в помещении были обнаружены поврежденные терминалы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория и специалисты Росгвардии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В полиции не уточнили, сколько денег похитили грабители.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 08.11.19

В Нягани подросток в шутку проломил череп 13-летнему школьнику. / Козел Тимур, известный дружбой с тигром, скончался от остановки сердца. / В лагере под Ревдой, где массово отравились дети, досрочно завершилась смена. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»