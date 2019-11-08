На пожаре в Новосибирской области погибли маленькие дети

В Венгеровском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на пожаре. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По предварительным данным, пожар возник в одном из частных домов в деревне Красноярка около 22:00 7 ноября. Дети 3-х и 4-х лет находились в доме с 42-летней матерью. Отец в этот момент был на работе. Когда начался пожар, женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС. Детей спасти не удалось.

Назначены пожарно-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, направленные на сбор информации о причине смерти погибших и пожара. Специалисты устанавливают причину возгорания. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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