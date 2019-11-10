Рейс Челябинск-Сочи вынужденно сел в Самаре из-за курившей пассажирки

В аэропорту Самары вынужденно приземлился самолет «Боинг-737-800» авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Челябинск-Сочи. Причиной стало курение – пассажирка попалась с электронной сигаретой в туалете.
По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, женщину 1988 года рождения сняли с борта.
Инцидент произошел 10 ноября в 05:55 по местному времени. Спустя час лайнер вылетел в пункт назначения, уточняет «Интерфакс».
Самара, служба информации РИА «Новый День»
Самара. Другие новости 10.11.19
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