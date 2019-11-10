Более 50 детей попали в больницу с отравлением на Кубани

Массовое отравление школьников произошло в Краснодарском крае.

По последним данным регионального минздрава, госпитализирован 51 ребенок.

Инцидент произошел 9 ноября в городе Кропоткине. На симптомы пищевого отравления пожаловались ученики пяти школ – №№ 11, 7, 44, 45, 17. Заболели дети разных возрастов.

Накануне в детское инфекционное отделение городской больницы Кропоткина были доставлены 28 школьников.

По состоянию на 13:00 мск 10 ноября, число госпитализированных выросло до 51. «Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести», – говорится в сообщении министерства. Чем именно отравились дети, пока неизвестно.

По поручению губернатора края в Кропоткин направлены специалисты Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, заверили в ведомстве.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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