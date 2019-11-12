Следователи выясняют обстоятельства утопления воспитательницы в детсаду Уфы

Следователи отдела СКР по Кировскому району Уфы выясняют обстоятельства гибели 51-летней воспитательницы одного из детских садов. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, на данный момент установлено, что вечером 08 ноября в больницу из детского сада была доставлена женщина. Ей была оказана первая медпомощь после утопления в воде бассейна детсада. Несмотря на усилия медиков, на следующий день женщина скончалась в реанимации.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей регионального управления СК России и сотрудников полиции. Они провели осмотр места ЧП, опрашивают очевидцев, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 12.11.19

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