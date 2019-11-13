Пациент больницы принял соседа по палате за монстра и забил до смерти табуретом

Жителя Омской области будут судить за убийство соседа по больничной палате. Он принял мужчину за некое страшное существо, которое якобы набросилось на него с ножом.

По информации регионального управления Следственного комитета, преступление было совершено 20 июля текущего года в хирургическом отделении Нижнеомской Центральной районной больницы, где 39-летний обвиняемый находился на стационарном лечении. Мужчина злоупотреблял в медучреждении алкоголем, в результате чего у него появились галлюцинации. На этом фоне он неожиданно напал на соседа по палате с табуретом, приняв его за неизвестное существо с ножом, и нанес мужчине множество ударов по голове.

Потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и умер, не приходя в сознание. В отношении пациента больницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила у него психическое расстройство.

В настоящее время расследование в отношении омича завершено. Дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, говорится в сообщении ведомства.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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