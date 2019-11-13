В Польше в холодильнике с фруктами нашли трупы двух украинцев

В Польше обнаружены тела двух граждан Украины. Ведется следствие.

Двух мертвых украинских мигрантов нашли в складском комплексе, который расположен в деревне Садковице. Как сообщают украинские СМИ, двое мужчин 26 и 48 лет находились в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

О страшной находке сообщил владелец хранилища. Отмечается, что погибшие проживали на территории склада.

Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего. Следователям предстоит установить, каким образом украинцы отказались в камере, а также от чего наступила смерть. Вероятно, причиной гибели мужчин стала нехватка кислорода или переохлаждение.

Варшава, Служба информации РИА «Новый День»

Варшава. Другие новости 13.11.19

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