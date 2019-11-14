В Бурятии после взрыва гранаты в квартире пострадали двое

В одном из жилых домов в бурятском городе Кяхта произошел взрыв, предположительно, гранаты. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате ЧП травмы получили мужчина и женщина. Они были госпитализированы.

По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал избить женщину, а также демонстрировал предмет, похожий на гранату, сообщает РИА «Новости».

«В полицию ОМВД России по Кяхтинскому району поступило сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в городе Кяхта. Сегодня около 4:20 27-летний ранее судимый, не работающий мужчина угрожал сожительнице нанесением побоев. При этом мужчина демонстрировал женщине предмет, похожий на гранату. В результате неосторожных действий с предметом в жилом помещении произошел хлопок. Граждане с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

Там также рассказали, что взрыв произошел, когда полицейские ехали на вызов, который поступил от женщины, пожаловавшейся на бытовой конфликт с сожителем. О состоянии пострадавших пока информации не поступало. По предварительным данным, в результате взрыва повреждены окна в одной из комнат квартиры. На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ряд федеральных СМИ сообщили, что взорвавший гранату мужчина является военнослужащим, однако местные журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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