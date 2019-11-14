В двух страшных ДТП в Забайкалье погибли 11 человек, еще 5 ранены. Власти объявили траур (ФОТО)

В Агинском районе Забайкальского края в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовых автомобилей погибли 7 человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ. Республиканское управление Следственного комитета начало проверку по факту аварии. Глава СКР Александр Бастрыкин тем временем поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП и направил в Забайкалье криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании обстоятельств аварии.

ДТП произошло около 7 часов утра на федеральной трассе Чита – Забайкальск, в 60 км от поселка Агинское. Микроавтобус Hyundai вез пассажиров из Ясногорска в Читу. Он врезался в стоявший на мосту через ручей грузовик Shacman, говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону. От удара микроавтобус вылетел на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ-130.

От микроавтобуса осталась груда металла, фото: «Забайкалпожспас»

Шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, в том числе водитель, погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Еще двое пассажиров микроавтобуса получили травмы.

По информации полиции, микроавтобус Hyundai зарегистрирован как легковое такси. Пятилетнее разрешение на перевозку было выдано министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в октябре текущего года.

В ГУ МВД по региону отметили, что большегруз Shacman находился в неисправном состоянии. Его водитель выставил знак аварийной остановки и включил аварийную световую сигнализацию.

Республиканское управление СК РФ сообщило, что по факту ДТП проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил забайкальским следователям возбудить дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также он направил в регион специалистов Главного управления криминалистики СКР для оказания помощи в расследовании ДТП. По последним данным, СУ СКР по Забайкалью возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) по факту аварии.

Стоит отметить, что в Забайкалье этой ночью произошло еще одно крупное ДТП с человеческими жертвами. Автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Honda. В результате аварии погибли водитель и три пассажира второй легковушки, еще один пассажир пострадал. Также пострадали 47-летний водитель Lexus и его пассажирка, 1948 года рождения. ДТП произошло около 23:00 на трассе Агинск – Дульдурга, в одном километре от поселка Агинское. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура по погибшим в двух ДТП.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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