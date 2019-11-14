Кемеровский суд закрыл дело о свастике из людей по случаю полета Гагарина в космос

В Кемеровской области суд закрыл дело в отношении активиста, которого обвиняли в демонстрации нацистской символики, которую полицейские усмотрели на фотографии, где местные жители выстроились в число «55» по случаю юбилея первого полета человека в космос.

Кемеровский суд закрыл дело о свастике из людей по случаю полета Гагарина в космос

Судья Сергей Евсеев Калтанского районного суда Кемеровской области прекратил административное дело в отношении правозащитника Дмитрия Миропольцева, которого полиция обвинила в демонстрации нацистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП) из-за фотографии с числом «55», сообщает «Медиазона» со ссылкой на Миропольцева.

Он рассказал, что производство по делу прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Судья Евсеев не согласился с позицией полиции, что число 55, в которое выстроились участники флешмоба в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос, похоже на свастику: «Из представленного графического файла, вменяемого в вину Миропольцеву Д.Д., следует, что на нем изображены две цифры 5 (знаки для записи конкретных значений числа)».

Миропольцев связывал преследование с критикой губернатора региона и своими расследованиями.

Кемерово, Иван Гридин

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