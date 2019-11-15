Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении судмедэксперта из Кировской области Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови 6-летнего мальчика, насмерть сбитого полицейским. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела.

Следствие уличило Насонова в нарушении нескольких должностных норм и инструкций. Так, подозреваемый провел вскрытие с опозданием на два дня, взял на анализ только кровь и направил ее в лабораторию с опозданием на три дня.

Родственница погибшего ребенка, имя которой не раскрывается, рассказала, что действия судмедэксперта подпадают под статью о выдаче заведомо ложного заключения эксперта, но Следственный комитет квалифицировал его действия по более легкой статье. По ее словам, следствие «переключилось на эксперта, а виновник ДТП остается в тени».

Адвокат семьи погибшего ребенка Жанна Шмидт, комментируя информацию о возбуждении дела о халатности, заявила, что родным мальчика «кинули, так сказать, кость». «Наше ходатайство отменили, потому что мы там видим 307-ю статью (заведомо ложное заключение эксперта – прим. ред.) и два года в тюрьме», – отметила юрист (цитата по Life).

История с гибелью ребенка, вызвавшая большой резонанс, произошла в июле текущего года в поселке Буйское Кировской области. Автомобиль Nissan Qashqai сбил 6-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по проселочной дороге. За рулем машины находился сотрудник отдела МВД «Кильмезский». По результатам судебно-медицинской экспертизы в крови правоохранителя не нашли алкоголь, однако в крови ребенка было обнаружено 0,51 промилле этанола. В октябре расследование дела о ДТП взял под личный контроль глава СК Александр Быстрыкин. По его поручению была проведена повторная экспертиза.

По сведениям RT, ребенка сбил майор полиции Сергей Меньшиков. Он до сих пор проходит по делу в качестве свидетеля и продолжает службу в правоохранительных органах.

Аналогичный случай произошел в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе. В крови 6-летнего мальчика, которого сбила машина, обнаружили 2,7 промилле алкоголя. СКР установил, что экспертизу провели с нарушениями – образец крови был загрязнен «спиртообразующей микрофлорой». При повторной экспертизе следов алкоголя в крови ребенка не нашли. Суд признал судмедэксперта, проводившего экспертизу, виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ по обвинению в халатности.

Киров, служба информации РИА «Новый День»

Киров. Другие новости 15.11.19

Ямальским депутатам усложнят общение с «дочками» Газпрома. / В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС. / Силовики задержали в Крыму отчима убитой 5-летней девочки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»