В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами

В Алтайском крае на трассе Бийск – Целинное загорелся автобус. В салоне, помимо водителя, находились 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило сегодня около 4 часов по местному времени.

Автобус направлялся из Белокурихи в Междуреченск. ЧП произошло недалеко от посёлка Первомайское.

Водитель успел высадить всех пассажиров. Прибывшие на вызов полицейские разместили их на ближайшей автозаправочной станции (ночью температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов).

Никто не пострадал. За пассажирами из Белокурихи прислали другой автобус.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Полиция начала проверку инцидента.

Бийск, Игорь Юров

Бийск. Другие новости 16.11.19

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