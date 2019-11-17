В суд направлено 42 уголовных дела о преступлениях при строительстве космодрома «Восточный»

В суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный».

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете Российской Федерации, в отношении 58 человек вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

Среди осужденных: бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП ««Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.

«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей, – отметили в ведомстве. – Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 млрд 500 млн рублей».

В настоящее время Следственный комитет продолжает расследовать 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме «Восточный», в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Москва, Игорь Юров

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