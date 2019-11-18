В Новосибирске сотрудник СО РАН превысил полномочия на 67 млн рублей

В Новосибирске 77-летнего сотрудника СО РАН подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету от действий управляющего составил 67 млн рублей.

По версии следствия, управляющий делами СО РАН, имя которого не называется, заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения (коттеджа). Действия фигуранта нарушали законодательство в части порядка предоставления служебных помещений.

В 2015 году указанный коттедж перешел в собственность дочери председателя президиума СО РАН. «В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей», – уточнили в пресс-службе управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 18.11.19

В Госдуме хотят ввести «уголовку» за преследование возлюбленных. / В Подмосковье автомобилист перерезал горло пешеходу. / Экс-главу ямальского поселка обвиняют в избиении женщины: отрубил волосы топором и сломал позвоночник. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»