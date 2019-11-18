В Иркутске мошенница выманила более 30 млн рублей с помощью финансовой пирамиды

Полицейские разоблачили мошенницу, которая обманула более 40 жителей 14 регионов России. Ущерб от действий злоумышленницы оценивается в 30 млн рублей.

Жительница Иркутска создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка», сообщает МВД РФ. Участники сообщества перечисляли деньги руководителю и получали дивиденды, которые доходили до 65% годовых.

В финансовой пирамиде действовала такая схема: граждане делали взнос на счет получателя платежа от его имени. При этом никакого документального подтверждения об операциях и сделках на руках у потерпевших не оказывалось.

«Как полагают оперативники, первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнерам по бизнесу. А ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес потенциальных жертв к так называемой пирамиде», – сообщили в полиции.

В мае «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат, а затем перепрофилировала деятельность на развитие текстильной отрасли. Руководство фирмы заявило, что теперь компания будет заниматься глубокой переработкой технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды и прочего. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области установили, что «Корпорация Ромашка» не обладает необходимыми производственными мощностями, ресурсами, а также соответствующими специалистами, способными эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Организатор так называемой «корпорации» в данный момент находится под домашним арестом.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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