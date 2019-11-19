«Лада» провалилась в кипяток в Пензе: погибли двое, возбуждено дело (ФОТО)

В Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, которая образовалась прямо под машиной. В результате ЧП погибли два человека – водитель и пассажир. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертельным инцидентом. В городской прокуратуре назвали случившееся несчастным случаем. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла около 10 часов утра на стоянке у одного из магазинов на улице Аустрина. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения произошел провал грунта и асфальтового покрытия. В яме с кипятком оказался автомобиль LADA Largus. В результате погибли два человека – водитель и пассажир, мужчины 1966 и 1970 годов рождения, сообщили в региональном управлении МЧС РФ. Спасатели уже извлекли автомобиль и тела погибших из ямы.

Фото: СК РФ

Мужчины скончались от тяжелых ожогов. Машину достали при помощи крана.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что мужчинам удалось выбраться из автомобиля, но затем «машина их придавила».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают следователи и криминалисты, обстоятельства инцидента выясняются.

Аварийная труба принадлежит «Т Плюс», уточняет издание penzavzglyad.ru. В энергокомпании сообщили, что на месте ЧП работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. В компании также отметили, что в ходе планового и профилактического обхода тепловых сетей, который проводился во вторник, 19 ноября, не было выявлено «никаких отклонений от нормы». Участок, где произошло ЧП, работал в обычном режиме, заявили энергетики.

Пенза, служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 19.11.19

При тушении пожара в Североуральске обнаружены тела двух людей. / Мужчин тоже бьют, но они на женщин не жалуются: РФ ответила на вопросы ЕСПЧ о домашнем насилии. / СМИ: В Москве жестоко избит спецназовец ФСБ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»