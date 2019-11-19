В Якутии мать бросила четверых детей в запертом доме

Полицейские в Якутии обнаружили в запертом доме четверых малолетних детей. Матери не было двое суток, пока ее малыши находились одни без еды и воды. Возбуждено уголовное дело.

Совершенно одних четверых детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет обнаружил инспектор ПДН. Полицейских увидел запертый навесной замок на двери и уже собирался уходить, когда услышал детские голоса. Старшая девочка сообщила, что мать ушла по делам два дня назад.

На вызов прибыли сотрудники социальной службы, им пришлось проникать в дом через окно. В помещении находились четверо обессиленных детей. «Из продуктов питания на столе стояла кастрюля с засохшими макаронами. Не было и питьевой воды. Дом находился в запущенном состоянии», – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Выяснилось, что старшая дочь кормила 10-месячного младенца детской сухой детской смесью, разбавленной сырой, холодной водой, а также пыталась успокоить своих младших братьев 3 и 6 лет.

«Дом обогревался электрическим обогревателем. В случаях перебоев подачи электричества на селе дом оставался бы без какого-либо отопления в зимний период. Также включенный обогреватель мог стать причиной возникновения пожара», – говорится в сообщении полиции.

Мать нашли только на третьи сутки, все это время она пьянствовала у своего знакомого. Установлено, что женщина также обманула бабушку малышей, которая хотела их проведать, заявив, что младенец болеет, поэтому визит к ним домой нежелателен.

Уголовное дело возбуждено по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности». В настоящее время самый маленький ребенок находится в больнице, остальных ребят отправили в детский дом.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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