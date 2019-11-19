В двух кафе в Перми отравились 30 человек

Около 30 жителей Перми подхватили кишечную инфекцию. Все они недавно посетили заведения общепита. Роспотребнадзор проводит проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным управления СКР по региону, потерпевшими по делу признаны 29 человек, в том числе 3 детей. Все они госпитализированы. В Роспотребнадзоре уточнили, что у заболевших выделена ДНК Salmonella.

Установлено, что все они посещали два кафе – О-fit» и кафе «Овсянка». Продукты питания производили и хранили в одном общепите, а затем направили на реализацию в другое заведение.

Прибывшие в кафе специалисты обнаружили множественные нарушения санитарного законодательства, в том числе по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции и другие. Деятельность предприятий общественного питания приостановлена.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «б», «в» ч.2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 19.11.19

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