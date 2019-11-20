В Барнауле в сильный мороз без отопления остались жилые дома и детские сады

В Барнауле из-за коммунальной аварии без тепла остались 26 жилых домов и три детских сада. При этом в городе стоит сильный мороз до -25 градусов Цельсия. Аварийная бригада в экстренном порядке устраняет поломку.

Как сообщили в мэрии Барнаула, обнаружено повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. С трех часов ночи на месте работали дорожные службы – расчищали дорожное полотно и посыпали соляно-песчаной смесью, чтобы не успела образоваться наледь.

Чтобы добраться до места прорыва коммунальщикам пришлось срубить дерево. Сейчас специалисты СГК и Барнаульской теплоцентрали приступили к сварочным работам. «Работают три бригады, восемь единиц техники. Прогнозируем в 17-18 часов закончить работу. Прикладываем все усилия, чтобы к вечеру тепло и горячая вода появились в домах», – цитирует пресс-служба городской администрации директора БТСК Александра Гросса.

По последним данным, без отопления и горячей воды остались 26 жилых многоквартирных домов и три детских сада. Ситуация осложняется тем, что в Барнауле установилась холодная погода, температура воздуха опускается до -25 градусов Цельсия.

«Организована работа с управляющими компаниями и поквартирный обход для контроля температурного режима. Город готов развернуть пункты временного размещения в двух районах, обеспечить людей горячим питанием и комфортным пребыванием. Делаем все возможное, чтобы не потребовалось введения режима ЧС», – рассказал заместитель главы города Вячеслав Франк.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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