При пожаре в красноярском селе погибли пенсионер и его внучки

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионеров и их внуков. Дело возбуждено по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.219 УК РФ)

В ночь на 20 ноября в пожарную часть поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном жилом доме в селе Ермаковское. Пожарные обнаружили тело 60-летнего хозяина жилища. Его 60-летнюю супругу, а также 9-ти и 13-летние внучки были госпитализированы, где, несмотря на все усилия врачей, девочки скончались. За жизнь женщины борются медики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Наряду с другими, следствие рассматривает версию о том, что возгорание произошло на веранде дома из-за неисправности электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 20.11.19

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