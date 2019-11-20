Браконьеры вылавливали краснокнижных рыб, прикрываясь наукой

Под Волгоградом задержали банду браконьеров, которая вылавливала рыбу в промышленных объемах под прикрытием НИИ. Среди незаконного улова обнаружили представителей видов, занесенных в Красную книгу.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, браконьеры промышляли в акватории Цимлянского водохранилища. «Предполагаемым организатором группы является работник областного отделения Научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства», – сказала Волк.

В результате операции были задержаны с поличным 11 жителей Калачёвского и других районов области. У них изъяли шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы разных видов, среди которых и краснокнижная черноморско-азовская шемая.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров составил порядка 2,5 млн рублей.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 20.11.19

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