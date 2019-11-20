Пять жилых домов повреждены взрывом под Иркутском (ФОТО)

Один жилой дом разрушен, еще четыре дома и два автомобиля повреждены в результате взрыва газового баллона и последующего пожара в селе Хомутово под Иркутском. Об этом сообщает областное управление МЧС РФ. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации ведомства, инцидент произошел поздно вечером 19 ноября. Сообщение о пожаре в селе Хомутово поступило спасателям в 23:22 по местному времени. В момент прибытия огнеборцев горел гараж и автомобиль ВАЗ-2104. Предположительно, причиной пожара стал взрыв разгерметизированного газового баллона.

В результате ЧП полностью разрушен один из домов на улице Сиреневой, во втором повреждены веранда, окна, двери и крыша, в третьем выбило окна и двери, а в четвертом разрушена стена.

Последствия взрыва газового баллона, фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В переулке Ольхонском взрывной волной повреждены окна и балкон у жилого дома, а также лобовое стекло в припаркованном Ford.

Пожар был ликвидирован в 23:48 по местному времени. Общая площадь разрушений превысила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства иЧП устанавливаются. Специально созданной комиссии предстоит провести оценку ущерба, нанесенного имуществу граждан.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 20.11.19

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