В Ростове-на-Дону сотрудник СКР удерживал в заложниках беременную жену и ребенка

В Ростове-на-Дону муж удерживал в заложниках жену и ребенка. Выяснилось, что мужчина является сотрудником правоохранительных органов.

Сообщение о бытовом конфликте в квартире на улице Красноармейской поступило в полицию утром 20 ноября. Мужчина запер дома супругу и ребенка. По данным телеграм-канала Mash, женщина находится на восьмом месяце беременности. Они с мужем поссорились, от чего он разозлился и даже пригрозил застрелить благоверную.

В течение трех часов полицейские вели переговоры с захватчиком, который оказался сотрудником областного следственного управления СКР. Когда разговоры результатов не дали, силовики штурмовали квартиру через окно.

На время переговоров и спецоперации проспект Кировский, рядом с которым произошел инцидент, был перекрыт полицейскими. Затем из дома правоохранители вывели человека, после чего оцепление было снято, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы СУ СКР по Ростовской области, во время операции никто не пострадал. Виновный задержан. В отношении него проводится служебная проверка, на время которой мужчину отстранили он исполнения служебных обязанностей.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 20.11.19

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