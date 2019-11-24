В Астрахани сгорело два теплохода

В Астраханской области в ночь на воскресенье, 24 ноября, сгорели два речных теплохода. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП случилось в Трусовском районе Астрахани.

Теплоходы находились отстое в районе улицы Заводская площадь. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 04:17. На место ЧП прибыло 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров. Пожар был локализован 04:45, открытое горение было полностью ликвидировано в 05:03. Данных о пострадавших и размере ущерба не поступало.

Астрахань, Иван Гридин

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