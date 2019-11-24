ЧП в небе: во время рейса Москва – Анапа стало плохо второму пилоту

Трагический инцидент произошёл сегодня во время рейса Аэрофлота» Москва – Анапа. Командир экипажа запросил экстренную посадку в Ростове-на-Дону в связи с тем, что второму пилоту стало плохо. По некоторым данным, человек умер до посадки самолета. По другой информации – скончался от сердечного приступа в машине «Скорой» уже на земле. Южное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по данным фактам, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что самолет рейса 1456 Москва – Анапа экстренно сел в Ростове-на-Дону утром 24 ноября. Командир самолета связался с диспетчерами и сообщил, что второму пилоту – мужчине 49 лет – нездоровится.

В связи с трагическим инцидентом эксперты РИА «Новый День» отмечают два обстоятельства. Во-первых, работа экипажей российских авиакомпаний часто связана с высокими нагрузками, в том числе эмоциональными. Во-вторых, чтобы сохранить работу и заработок, некоторые сотрудники идут на разного рода ухищрения – иногда речь идёт об обмане на ВЛЭК. Имеют место быть и тайные операции, в том числе связанные с сердечной мышцей.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.11.19

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