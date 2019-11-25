В Черном море утонули тысячи овец

В результате крушения судна в Черном море утонули более 14 тысяч овец. Спасти удалось лишь несколько десятков животных, которые чудом выбрались из клеток.

Судно Queen Hind под флагом Палау покинуло порт Мидия 24 ноября. Оно направлялось в порт Джидда в Саудовской Аравии. Экипаж состоял из граждан Сирии.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Судно перевернулось и начало тонуть. Среди людей жертв нет, только одному моряку понадобилась медицинская помощь, у него диагностировано переохлаждение, сообщает BBC.

Более 14 тысяч овец погибли, животные не смогли выбраться из клеток. Спасатели обнаружили 32 овцы, плавающие у затонувшего судна, скот доставили на берег.

Активисты по защите прав животных и ассоциации скотоводов и экспортеров Румынии Acebop призвали к немедленному расследованию гибели овец. По их словам, перевозчики должны ответить за гибель животных. «Если мы не можем защитить скот во время перевозок на дальние расстояния, мы должны полностью запретить его», – заявила агентству AFP президент Acebop Мэри Пана.

Бухарест, Служба информации РИА «Новый День»

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