В Нижегородской области более 40 детей отравились неизвестным газом в школе

В селе Вад Нижегородской области более 40 человек попали в больницу с предварительным диагнозом отравление газом. Большая часть пострадавших – дети. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в областном управлении СКР, ЧП произошло в дневное время. Школьники и учителя почувствовали недомогание и были доставлены в Вадскую ЦРБ.

В местном минздраве уточнили, что к медикам обратились 43 ребенка и 1 взрослый. 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой. Остальных осматривают врачи. Предположительно, пострадавшие отравились бытовым газом. Тяжелых отравлений нет.

В СКР организовали доследственную проверку, в ходе которой будет установлена причина отравления школьников. Не исключено, что на газораспределительной станции, расположенной неподалеку от школы, произошел выброс примеси для определения запаха газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в школу, где произошло ЧП, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выехали заместитель губернатора Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В свою очередь в Газпроме заявили, что никакой аварии на газораспределительной станции не было. По словам и. о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ Татьяны Любавиной, система автоматики не зафиксировала никаких сбоев в работе оборудования. Сменный инженер подтвердил, что у него все спокойно.

«Сейчас у нас выехала группа реагирования в 13:02, в 13:40 они будут на месте, будут разбираться в ситуации, – рассказала Любавина радиостанции «Говорит Москва». – По предварительной информации, рядом горит какая-то свалка, но это тоже недостоверная информация. Информацию о том, что произошла утечка, дал замглавы администрации района Романов, который в настоящее время отказывается от своих слов».

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 25.11.19

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