Священник РПЦ арестован по подозрению в педофилии (ФОТО)

Ленинский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) санкционировал арест настоятеля храма в селе Амурзет по подозрению в растлении малолетних. Об этом сообщается на сайте Биробиджанской епархии РПЦ. 38-летний священник проведет под стражей как минимум два месяца.

Настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет иеромонах Спиридон (в миру – Юрий Абрамов) был задержан 24 ноября. На время следствия его отстранили от «всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запретили в священнослужении».

Подозреваемый в педофилии иеромонах Спиридон, фото: pravoslavie79.ru

В епархии выразили надежду на «на профессиональное расследование и объективность в установлении степени виновности подозреваемого».

В Следственном комитете информацию о задержании и аресте священнослужителя не комментируют. Накануне о задержании священника сообщили местные СМИ. По их данным, помимо настоятеля храма в уголовном деле фигурирует еще один человек. Кто он, не уточняется. Второй подозреваемый также арестован на два месяца, сообщает eaomedia.ru.

Биробиджан, служба информации РИА «Новый День»

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