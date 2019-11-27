В аварии автобуса и электрички под Астраханью пострадали 14 человек

В Астраханской области пассажирский автобус столкнулся с электричкой. В результате различные травмы получили 14 человек. Полиция проводит проверку.

ДТП произошло в Красноярском районе на территории промышленного предприятия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. Автобус перевозил 25 пассажиров, электричка – 650.

Как пояснил 57-летний водитель автобуса, он решил объехать автомобиль, который, по его мнению, сломался. При этом водитель не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

По предварительным данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым из которых понадобилась госпитализация. Они получили различные травмы, диагнозы уточняются.

Возглавил работу следственно-оперативной группы на месте происшествия руководитель Следственного управления полковник юстиции Роман Заикин. Проверка проводится по факту нарушения ПДД.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 27.11.19

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